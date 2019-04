Juve, Allegri: "Stagione straordinaria, peccato per la Champions"

20/04/2019

Quello di Massimiliano Allegri è il quinto scudetto di fila con la Juve, un traguardo che non può essere messo in ombra dalla delusione Champions. "Sono molto contento, un traguardo importante e difficile. Vincere non è mai semplice al termine di una stagione straordinaria. Dispiace per l'eliminazione in Champions, martedì abbiamo peccato sotto l'aspetto psicologico. La squadra quando subisce gol non deve scomporsi e disunirsi", ha detto.