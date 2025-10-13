Juve, l'infortunio di Bremer complica i piani: tre alternative in difesa per Tudor

Ma 3-4-2-1 non è l'unico modulo possibile per questa Juve. Per sopperire all'assenza di Bremer, infatti, il tecnico bianconero potrebbe anche decidere di passare al 4-3-2-1 schierando Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso sulla linea di difesa e Thuram, Locatelli e uno tra Koopmeiners, McKennie e Adzic a centrocampo. Scelta che cambierebbe faccia alla squadra e necessiterebbe di qualche aggiustamento per quanto riguarda gli automatismi e i meccanismi in entrambe le fasi, ma che in certi match potrebbe risultare anche utile e interessante dal punto di vista tattico per scardinare le difese più chiuse e attaccare lo spazio con più uomini.