MOSSE BIANCONERE

La Juventus corre ai ripari dopo l'infortunio di Bremer: Skriniar in cima alla lista

Il club sta lavorando anche per arrivare a Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, fortemente richiesto da Tudor

14 Ott 2025 - 10:29

L'infortunio di Gleison Bremer ha messo in seria difficoltà la Juventus che, dopo aver dovuto far a meno del centrale brasiliano per l'intera stagione, si ritrova nuovamente senza il punto di riferimento in difesa. I tempi di recupero sono più brevi rispetto allo scorso anno, ma il pericolo di ricadute è elevato così i bianconeri hanno deciso di muoversi per gennaio puntando a Milan Skriniar.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter, già cercato in passato dai bianconeri, sarebbe il nome perfetto per la difesa. Lo slovacco ha più volte spiegato di trovarsi bene al Fenerbahce, ma l'addio di José Mourinho (passato al Benfica) potrebbe rendere il rapporto con la squadra di Istanbul più flebile. Motivo per cui la Juventus proverà a strapparlo ai gialloblù già nella prossima sessione di mercato.

L'alternativa sarebbe Kim del Bayern Monaco, ma su di lui pesa lo status di "extracomunitario" e lo slot che la Juventus vorrebbe occupare con un altro giocatore, un pallino di Igor Tudor come Nahuel Molina. Anche in questo caso si parla di una trattativa già instaurata in estate con l'Atletico Madrid e mai andata in porto, ma ora la situazione potrebbe cambiare. Il tecnico croato vuole un laterale e l'argentino è il profilo ideale, così l'operazione si potrebbe chiudere già a gennaio. 

skriniar
juventus
molina

