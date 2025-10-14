La Juventus corre ai ripari dopo l'infortunio di Bremer: Skriniar in cima alla lista

L'alternativa sarebbe Kim del Bayern Monaco, ma su di lui pesa lo status di "extracomunitario" e lo slot che la Juventus vorrebbe occupare con un altro giocatore, un pallino di Igor Tudor come Nahuel Molina. Anche in questo caso si parla di una trattativa già instaurata in estate con l'Atletico Madrid e mai andata in porto, ma ora la situazione potrebbe cambiare. Il tecnico croato vuole un laterale e l'argentino è il profilo ideale, così l'operazione si potrebbe chiudere già a gennaio.