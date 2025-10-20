Juventus, ora Tudor rischia: le possibili alternative

La Juventus di Igor Tudor è in una fase delicata: sei partite senza vittoria, un crollo preoccupante contro un Como ben organizzato e una squadra che sembra aver perso certezze. La prestazione opaca al Sinigaglia ha evidenziato un gruppo rigido, incapace di adattarsi ai cambiamenti tattici proposti dal tecnico croato. E all'orizzonte c'è la sfida al Real Madrid in Champions League.