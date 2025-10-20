Juve, squadra ancora senza identità: Tudor non vince da oltre un mese e ora Real e Lazio fanno paura

A destare preoccupazione è proprio il fatto che più passa il tempo, più i problemi si moltiplicano: la Juve di Tudor era partita segnando a raffica, ma con parecchie incertezze difensive. Ora le incertezze difensive restano, a maggior ragione con l'assenza di Bremer e il passaggio a una sorta di linea a 4, ma l'attacco si è bloccato completamente. Gli ultimi gol di un centravanti sono stati quelli di Dusan Vlahovic nel rocambolesco 4-4 contro il Borussia Dortmund a metà settembre, da lì in poi dei giocatori avanzati ha segnato solamente Conceiçao (a Verona e Vila-real). La sfida coi gialloneri è stata anche l'ultima in cui ha davvero brillato la stella di Yildiz, fermo al gol e all'assist messi a referto quella sera. Anche lui, in sostanza, non contribuisce in maniera attiva da oltre un mese e al Sinigaglia ha perso nettamente il duello a distanza con Nico Paz.