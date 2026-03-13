Juventus, Conceiçao: "Champions? Noi più forti di Roma e Como"

Obiettivo che si chiama Champions League: "Dobbiamo vincere la partita contro l'Udinese, il nostro obiettivo è restare in alto e abbiamo le qualità per farlo - ha detto Conceiçao - Siamo più forti di Roma e Como, dobbiamo farlo vedere e lo abbiamo già dimostrato ultimamente. Dobbiamo vincere le partite che mancano: abbiamo le qualità per farlo, lavoriamo per questo".