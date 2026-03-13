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Juventus, Conceiçao: "Champions? Noi più forti di Roma e Como"

L'esterno portoghese in conferenza: "Bernardo Silva? Chi non lo vorrebbe..."

13 Mar 2026 - 15:31
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"L'unione è la base di tutto: abbiamo dimostrato di averla, da qui si parte per vincere e per raggiungere i nostri obiettivi": così l'attaccante della Juventus, Francisco Conceiçao, sul gruppo squadra, alla vigilia delle trasferta di Udine. "Giochiamo molto bene, ma abbiamo grandi potenzialità per fare ancora meglio - continua in conferenza - e in questa rosa ci sono giocatori di qualità: cerchiamo di fare ciò che chiede il mister, abbiamo davanti a noi tante partite da vincere per raggiungere l'obiettivo".

Obiettivo che si chiama Champions League: "Dobbiamo vincere la partita contro l'Udinese, il nostro obiettivo è restare in alto e abbiamo le qualità per farlo - ha detto Conceiçao - Siamo più forti di Roma e Como, dobbiamo farlo vedere e lo abbiamo già dimostrato ultimamente. Dobbiamo vincere le partite che mancano: abbiamo le qualità per farlo, lavoriamo per questo".

Da un grande obiettivo per la prossima stagione a un altro: "Bernardo Silva? Conosco Bernardo molto bene, so che è forte, ma non abbiamo parlato di questo. Non so se la Juventus vorrà comprarlo, ma se dovesse chiedermi qualcosa gli dirò che la Juventus è un grande club e che qua vogliamo vincere. Ogni squadra del mondo vorrebbe avere Bernardo Silva". 

Le critiche? "Mi fanno crescere. Se giochi a calcio e giochi alla Juventus le critiche ci sono, io ci vivo bene. Anche quando mi dicono che faccio bene cerco sempre di avere equilibrio, senza esaltarmi quando faccio bene e senza deprimermi quando faccio meno bene. Io cerco di crescere e di aiutare la squadra sempre, non solo con i gol e gli assist". 

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