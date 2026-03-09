"Che piacere rivederti mister". Wanda Nara ritrova il 'nemico' Spalletti ai tempi dell'Inter

Ai tempi dell'Inter i loro rapporti sono stati tesissimi. Lei, Wanda Nara, era la moglie-agente di Mauro Icardi. Lui, Luciano Spalletti, era l'allenatore dell'Inter. "Di Icardi non posso che parlarne bene. Lui mi ha dato una mano a livello di gol, ma poi portava nello spogliatoio anche altri problemi di casa: di famiglia - ha detto Spalletti recentemente dell'attaccante, accostato alla Juve - Era come se vivesse nello spogliatoio, ma aveva una finestra aperta su altri mondi. In quel periodo li le decisioni le dovevo prendere io, presi una decisione forte nei suoi confronti. Ma lui è un ragazzo per bene, un ragazzo squisito e un goleador fantastico". La decisione fu di togliergli la fascia di capitano. "Wanda disse che l'Inter doveva comprare giocatori migliori per far segnare Icardi, fu devastante, una bomba - raccontò lo stesso Spalletti nella sua autobiografia - La mattina dopo vennero diversi calciatori nel mio ufficio. Non potevo far finta di niente, la debolezza del nostro capitano si chiamava Wanda e ci stava mandando a picco, dovevo evitare la guerra in spogliatoio. Dissi a Icardi di scusarsi, di spiegare. Lui si rifiutò, disse solo che parlava il procuratore non la moglie. Non avevo scelta". Ora rieccoli, Wanda Nara e Spalletti: incontro a Milano e volti sorridenti.