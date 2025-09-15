Juventus, Tudor: "Inzia una competizione affascinante, Dortmund squadra fortissima. Inter? Per me più forte del Napoli"

Tudor ha parlato prima a Sky: "Non possiamo goderci questa vittoria neanche per due giorni… Bisogna recuperare in fretta, due giorni sono pochissimi. I giocatori devono essere bravi quando c'è così poco tempo per recuperare, serve anche mangiare e dormire bene perché sono cose che cambiano la vita. Mentalmente bisognerà scegliere quelli giusti. Aspetti negativi della vittoria con l'Inter? Noi non eravamo ai nostri livelli, ma abbiamo vinto comunque e questo è stato un bel segnale. In passato abbiamo fatto molto meglio e in futuro lo faremo di nuovo. L'Inter è molto forte, negli ultimi 5 anni la rosa è stata la più forte di tutti. C'è grande gioia nell'aver vinto ma anche consapevolezza di poter fare meglio. Il Dortmund? Squadra seria e di grande livello, sarà molto difficile ma allo stesso tempo sarà bello giocare la Champions a casa nostra. Dovremo gustarcela facendo una grande gara".