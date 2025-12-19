Logo SportMediaset

Calcio

Il doppio ex Pjanic: "La Roma può giocarsela con la Juve"

19 Dic 2025 - 20:21

In un'intervista rilasciata a Rete Sport, Miralem Pjanic ha parlato della sfida tra Juventus e Roma in programma sabato sera. Queste le parole dell'ex centrocampista delle due squadre: "Andare allo Stadium non è mai facile, è uno stadio speciale, in cui è sempre difficile giocare ma vedo la Roma molto solida, in forma in questo momento. È tutto possibile, i giallorossi hanno più certezze rispetto ai bianconeri. La Roma se la può giocare, la Juventus non ha trovato ancora tutte le certezze, hanno preso un grande allenatore ma ancora non sono quadrati come vorrebbe. Giocare contro la Roma di Gasperini è difficilissimo, corre tantissimo, hanno la miglior difesa d’Europa". 

20:43
Bologna-Inter, Supercoppa italiana: infortunio alla spalla per Bernardeschi
20:21
Il doppio ex Pjanic: "La Roma può giocarsela con la Juve"
19:06
Caso plusvalenze, Udinese: "Correttezza e trasparenza nostro operato"
19:04
Figc, Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico
18:17
Nicola: "La Cremonese è pronta per una Lazio solidissima"