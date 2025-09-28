Juventus: altra rimonta scaccia guai, ma per puntare in alto non basta. E l'attacco è sempre più un rebus

Il vero rebus in questo momento riguarda l'attacco e non perché manchino le alternative, anzi: Yildiz è il punto fermo, il faro della manovra offensiva bianconera, ma attorno al turco al momento regna grande incertezza. Vlahovic, al netto delle considerazioni contrattuali, ha fatto bene subentrando ma ha fallito quando è stato schierato dal 1', David è andato a segno all'esordio poi è un po' sparito dai radar (poco più di mezzora tra Inter e Verona, tutta la partita in panchina contro l'Atalanta), mentre Openda al momento non ha un ruolo ben definito (da centravanti puro contro la Dea è apparso un po' spiazzato). Anche la trequarti non dà particolari garanzie tra gli acciacchi di Conceiçao e la condizione ancora non al top di Zhegrova e al momento Tudor sembra muoversi ancora un po' a tentoni nella ricerca dell'amalgama giusta.