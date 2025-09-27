Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: Cabal risponde a Sulemana, un punto a testa per Tudor e Juric

© Getty Images
© Getty Images
Nel finale rosso a De Roon, terzo pareggio consecutivo per i bianconeri tra campionato e Championsdi Daniele Pezzini
© Getty Images
© Getty Images
Finisce 1-1 Juventus-Atalanta, primo big match della quinta giornata di Serie A. I bianconeri dominano il primo tempo sul piano del possesso e delle occasioni, colpiscono anche un palo in avvio con Kalulu, ma vengono puniti proprio allo scadere della frazione da un lampo di Sulemana. Nella ripresa Tudor rivoluziona l'attacco inserendo tra gli altri Vlahovic e Zhegrova, ma non trova grosse risposte. La partita si trascina senza particolari sussulti fino al 78' quando un liscio di Kossounou su cross di Joao Mario spalanca la strada al primo gol in bianconero di Cabal, appena subentrato a un acciaccato Bremer. L'espulsione di De Roon per somma di ammonizioni trasforma i minuti conclusivi in un vero e proprio assedio dell'area bergamasca, ma il risultato non cambia anche grazie a un sempre attentissimo Carnesecchi.
Per la Juve si tratta del terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions: ancora una volta i minuti finali evitano il ko a Yildiz e compagni, che però ora sono a portata di sorpasso in classifica da parte di Milan e Roma.
IL TABELLINO
Juventus-Atalanta 1-1
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (19' st Joao Mario), Bremer (31' st Cabal), Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram (13' st McKennie), Cambiaso; Adzic (13' st Vlahovic), Yildiz; Openda (19' st Zhegrova).
Allenatore: Tudor
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic (31' st Musah), Sulemana (16' st De Ketelaere); Krstovic (37' st Brescianini).
Allenatore: Juric
Arbitro: Sozza
Marcatori: 45'+1 Sulemana (A), 33' st Cabal (J)
Ammoniti: Zappacosta (A)
Espulsi: De Roon (A), somma di ammonizioni
Commenti (0)