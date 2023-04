Juventus, Allegri: "Con la Lazio scontro diretto per il secondo posto"

VERSO LAZIO-JUVENTUS

Il tecnico bianconero parla alla vigilia del match dell'Olimpico: "Razzismo? Orgoglioso della società, che ha preso i colpevoli nel giro di 24 ore"

La Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare la Lazio per proseguire la sua rincorsa all'Europa. I bianconeri sono reduci dal successo in campionato col Verona e dal tribolato pareggio con l'Inter in Coppa Italia, sul quale il tecnico è tornato in conferenza: "Sono successe cose brutte da vedere per il calcio - le sue parole -. Allenatori e dirigenti dovrebbero dare il buon esempio, ma la cosa più importante è che la Juventus abbia preso quelli che hanno fatto insulti razzisti nel giro di 24 ore e che il club continua a combattere ogni forma di discriminazione. Sono orgoglioso di questo". Poi la stoccata sulla classifica: "La Lazio ha 54 punti contro i nostri 59, sarà uno scontro diretto per il secondo posto".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Su Berlusconi

"Ci tengo a fargli un grosso in bocca al lupo, gli mando un caloroso abbraccio e spero di rivederlo presto".

Sulla Lazio

"Sta facendo un ottimo campionato, ha fatto 54 punti contro i nostri 59, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato agli inizi, quando era famoso per la sua difesa e quest'anno è stato così. Per noi sarà difficile. Maurizio sta facendo benissimo, la squadra è diventata molto più solida".

Su Vlahovic e la formazione

"Non ho ancora deciso niente, deciderò dopo l'allenamento. Devo vedere Pogba e Bonucci, che si sono allenati con la squadra, devo anche vedere chi ha recuperato dopo la partita di martedì. Non ci saranno sicuramente Iling e Barrenechea, che hanno giocato ieri con la Next Gen una partita molto importante (vinta contro il Sangiuliano, ndr). Guardavo recentemente le statistiche di Barcellona e Real Madrid: Carvajal ha più di 100 partite nella seconda squadra del Real, in Italia siamo ancora un po' indietro, bisogna dare una bella accelerata".

Su Juve-Inter

"Sono successe cose brutte da vedere per il calcio. In campo, ma qualcuno è anche arrivato da sopra. Allenatori e dirigenti dovrebbero essere di buon esempio, la cosa più importante è che la Juventus ha preso quelli che hanno fatto insulti razzisti nel giro di 24 ore e che il club continua a combattere ogni forma di discriminazione. Sono orgoglioso di questo. È stato strano che sia scoppiato tutto dopo 95' di partita tranquilla. Ora bisogna comunque pensare al campionato, poi pensare al ritorno".

Vedi anche Coppa Italia Juve, Allegri: "Dispiace per l'ingenuità nel recupero, ma il pari è giusto"

Sulle decisioni del Giudice sportivo

"Decidono gli organi competenti, non serve un mio commento. Dobbiamo pensare solamente a giocare, senza farci distrarre. Bisogna essere più bravi a mantenere la calma, a partire da me che in alcune occasioni l'ho persa. Su Cuadrado so solo che ha preso tre giornate e che la Coppa Italia per lui è finita".

Su Chiesa

"Sta meglio, devo ancora decidere se farlo partire dall'inizio o portarlo ancora in panchina. Sicuramente devo gestire le forze, ci saranno dei cambi in difesa".

Su Immobile

"È uno che attacca la profondità e ha grande presenza in area, diverso rispetto agli altri attaccanti, è stato capocannoniere".

Su Alex Sandro

"Sta meglio, potrebbe essere della partita".

Su Gatti

"È migliorato, deve crescere nella velocità di passaggio, ma è qualcosa che riguarda tutta la squadra".

Sui precedenti Sarri-Allegri

"Non vorrei che finisse come Aglianese-Sangiovannese e che venisse fuori uno 0-0 senza tiri in porta, ma sarà sicuramente difficile ed equilibrata (il riferimento è ai match del campionato di Serie C 2003/04 in cui i due si sfidarono le prime volte, ndr). Mancano 10 partite e tutti i punti sono importanti".

Sulle indagini su Roma e Lazio

"A Sarri non devo dare nessun consiglio. Sono vicende politiche e giudiziarie in cui si lavora e ci si difende nei luoghi competenti".