Insulti razzisti a Lukaku, la Juve individua due tifosi: banditi dallo Stadium 

© Getty Images

La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Secondo quanto apprende l'ANSA da ambienti bianconeri, la società ha segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli dallo Stadium, applicando 'il codice di gradimento'. Per il minorenne si profila un divieto per 10 anni, per il maggiorenne a vita.