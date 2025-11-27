Standard & Poor's declassa Tether, il secondo maggiore azionista della Juventus: "Troppi rischi"

Il problema sollevato da S&P, scrive Calcio e Finanza, è che queste riserve sono composte sempre più da investimenti rischiosi e meno da dollari "sicuri". Secondo il rapporto, quasi un quarto (il 24%) delle garanzie di Tether è investito in asset volatili come Bitcoin, oro e prestiti. In particolare, la quota di Bitcoin è cresciuta molto.