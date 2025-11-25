Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juventus

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

"È una vittoria importantissima per noi, finalmente ho visto i giocatori con la faccia rilassata negli spogliatoi. Se la sono meritata questa vittoria"

25 Nov 2025 - 23:42
02:18 

Luciano Spalletti soddisfatto dopo la vittoria della Juventus in Champions League contro il Bodo/Glimt: "È stato fondamentale aver mostrato una squadra che se la gioca a viso aperto, che fa la partita a tutto campo, a volte con fatica perché i nostri avversari su questo campo hanno dimostrato di avere una velocità di idee che poteva intimorirci. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato alcune occasioni abbastanza facili, nel secondo tempo la squadra ha anche aumentato i giri e sarebbe stato un peccato non portarla a casa quindi è una vittoria meritata. Dedicata a noi e ai tifosi venuti sin qui".

spalletti
bodo
dichiarazioni

Ultimi video

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:18
DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

I più visti di Juventus

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, la situazione

MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

Juve al bivio Champions: col Bodo obbligatorio vincere, ma la rivoluzione Spalletti deve attendere

La delusione di Spalletti: "Dobbiamo alzare il livello, l'ambizione è lottare per lo scudetto"

Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: Mandragora risponde a Kostic

Juventus, la conferenza di Spalletti: "Con il Bodo sarà durissima: il freddo un fattore"