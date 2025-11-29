Juventus, Spalletti perde Vlahovic: problema all'adduttore sinistro

Infortunio per Dusan Vlahovic. Alla mezz'ora della sfida di campionato con il Cagliari, sul risultato di 1-1, l'attaccante bianconero si è dovuto fermare per un infortunio muscolare. Dopo aver calciato verso la porta di Caprile, Vlahovic si è fermato a causa di un problema all'adduttore sinistro e ha abbandonato il campo quasi in lacrime. L'attaccante serbo sembrava aver recuperato dall'affaticamento muscolare subito con la Nazionale, ma ora potrebbe essere costretto a fermarsi nuovamente. Uscendo dal campo, il serbo ha detto a Spalletti "Mi sono fatto molto male": al suo posto è entrato David. Gli esami strumentali sono previsti nelle prossime ore per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.