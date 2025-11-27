Juventus, Spalletti riparte dalle riserve: Miretti e Openda le novità, Kostic la certezza

Le due grandi novità sono state, però, Fabio Miretti e Vasilije Adzic in campo dal primo minuto. Rientrato in estate dal prestito al Genoa, Miretti ha avuto un inizio di stagione difficoltoso a causa di un infortunio alla coscia che l'ha tenuto fuori fino agli inizi di ottobre. Nei 99 minuti giocati fin qui, il centrocampista bianconero ha dimostrato subito grandi geometrie (non è una novità) e ha servito a McKennie la palla del sorpasso con un cross morbido da sinistra. Le premesse per vederlo ancora in campo sembrano esserci, ora l'obiettivo sarà dargli continuità anche dal punto di vista fisico. Discorso simile vale per Adzic, finito un po' nel dimenticatoio con Tudor dopo la rete contro l'Inter, ma rispolverato da Spalletti nelle ultime gare (solo con la Fiorentina non è sceso in campo). La sua prova a Bodo, però, non è stata convincente al 100%, tant'è che l'allenatore bianconero l'ha sostituito dopo soli 45 minuti. Il tempo è tutto dalla sua parte e Spalletti gli concederà nuove chance: ora starà a lui farsi trovare pronto. Menzione d'onore anche per Filip Kostic, autore di 2 gol sotto la gestione Spalletti: anche lui sta trovando molto più spazio confezionando prestazioni positive. Una certezza per il presente bianconero.