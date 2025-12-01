Coppa Italia: gli arbitri degli ottavi, Juve-Udinese a Fourneau

© Getty Images
Designati gli arbitri per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che scattano domani con Juventus-Udinese e che verranno trasmessi su Mediaset. Juventus-Udinese (martedì 2/12, ore 21): Fourneau, Giua al Var; Atalanta-Genoa (mercoledì 3/12, ore 15): Perri, Prontera al Var; Napoli-Cagliari (mercoledì 3/12, ore 18): Sacchi J.L., Camplone al Var; Inter-Venezia (mercoledì 3/12, ore 21): Di Marco, Nasca al Var; Bologna-Parma (giovedì 4/12, ore 18); Tremolada, Baroni al Var; Lazio-Milan (giovedì 4/12 ore 21): Guida, Pezzuto al Var.