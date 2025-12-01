Logo SportMediaset

Calcio

Coppa Italia: gli arbitri degli ottavi, Juve-Udinese a Fourneau

01 Dic 2025 - 12:56
© Getty Images

© Getty Images

Designati gli arbitri per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che scattano domani con Juventus-Udinese e che verranno trasmessi su Mediaset. Juventus-Udinese (martedì 2/12, ore 21): Fourneau, Giua al Var; Atalanta-Genoa (mercoledì 3/12, ore 15): Perri, Prontera al Var; Napoli-Cagliari (mercoledì 3/12, ore 18): Sacchi J.L., Camplone al Var; Inter-Venezia (mercoledì 3/12, ore 21): Di Marco, Nasca al Var; Bologna-Parma (giovedì 4/12, ore 18); Tremolada, Baroni al Var; Lazio-Milan (giovedì 4/12 ore 21): Guida, Pezzuto al Var.

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

01:30
Obiettivo 20 gol

Milan, il nuovo Leao: obiettivo 20 gol

01:33
Cercasi un'occasione

Juve, Zhegrova cerca un'occasione

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

01:00
MCH VLAHOVIC J MEDICAL 01-12 MCH

Vlahovic al JMedical tra smorfie e preoccupazione

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:20
HIGHLIGHTS BOCA-RIVER 1/12 MCH

Boca-Argentinos Jrs: emozioni senza fine, l'urlo di Buenos Aires

03:11
DICH CANDELA DA MIAMI DICH

Candela: "Roma battuta dalla squadra più forte insieme all'Inter. Quasi meglio così..."

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

01:50
Buongiorno: "Grande spirito"

Buongiorno: "Grande spirito"

02:05
Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

03:47
Roma-Napoli 0-1: gli highlights

Roma-Napoli 0-1: gli highlights

04:06
Pisa-Inter 0-2: gli highlights

Pisa-Inter 0-2: gli highlights

01:29
Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

