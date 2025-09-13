Juve, caccia al ds: Comolli guarda in casa Genoa ma occhio alla pista estera

Secondo Tuttosport sarà comunque una figura che arricchirà il team dell'ex Tolosa più che una figura con larga autonomia considerando la soddisfazione nelle sue parole sull'operato in sede di mercato. Un nome buono può essere quello di Marco Ottolini, ds del Genoa protagonista della risalita in Serie A e di una serie di operazioni che hanno generato plusvalenze interessanti al club, nel frattempo rimasto nella massima categoria, come Dragusin, Gudmundsson, Martinez e De Winter. Ottolini tra l'altro aveva fatto parte dello staff di Federico Cherubini come scout dunque avrebbe il vantaggio di conoscere già l'ambiente bianconero.