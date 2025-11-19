Juve, si ferma Rugani ma Spalletti ritrova Kelly e Cabal. Anche Bremer verso il rientro

Altra tegola per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri, che alla ripresa saranno impegnati in una durissima trasferta contro la Fiorentina al Franchi, perdono Daniele Rugani: il centrale sarà ai box per almeno un mese a causa di una lesione di basso grado al soleo della gamba destra. Di seguito il comunicato del club:

"In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra".