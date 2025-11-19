Juve, si ferma Rugani ma Spalletti ritrova Kelly e Cabal. Anche Bremer verso il rientro

© IPA
Altra tegola per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri, che alla ripresa saranno impegnati in una durissima trasferta contro la Fiorentina al Franchi, perdono Daniele Rugani: il centrale sarà ai box per almeno un mese a causa di una lesione di basso grado al soleo della gamba destra. Di seguito il comunicato del club:
"In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra".
Un'assenza che arriva in concomitanza con il rientro di altri due centrali: Lloyd Kelly è completamente recuperato e a disposizione per giocare contro la Fiorentina, mentre Juan Cabal si avvicina a grandi passi al rientro, tanto che potrebbe essere già inserito tra i convocati della trasferta di sabato. Buone notizie arrivano anche sul fronte Bremer: il difensore brasiliano, fermo dallo scorso 27 settembre per la rottura del menisco, negli ultimi giorni ha avuto il via libera dei medici per tornare ad allenarsi sul campo con il gruppo. L'ex Torino dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti per il match contro il Napoli.