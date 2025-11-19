Fifa: "Mondiale 2026 l'evento più grande mai organizzato, come 104 Superbowl"

Il Mondiale di calcio del 2026 "sarà il più grande evento mai organizzato sulla terra, non solo a livello sportivo, senza dubbio di smentita. È un insieme di primogeniture: prima volta in tre stati, prima volta in sedici città, 48 squadre, 104 partite e durata più lunga del torneo. Dai nostri studi pensiamo di poter arrivare s 6 miliardi di total engagement di torneo". Lo ha detto Romy Gai, Chief Business Officer della Fifa, durante il Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Sarà come organizzare 104 Superbowl in cinque settimane - ha proseguito -. Sarà un evento più che mai glocal, globale e locale al tempo stesso: globale perché il più grande mai organizzato e locale perché le distanze impongono una scelta da parte degli appassionati".