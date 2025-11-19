Fifa, ecco il ranking aggiornato: Italia ufficialmente fuori dalla top 10

L'Italia è di nuovo fuori dalla top 10 del ranking Fifa. L'ufficialità è arrivata con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre (il prossimo sarà poco prima di Natale): la Nazionale ha perso tre posizioni ed è scivolata al 12° posto, venendo scavalcata da Germania (9° posto), Croazia (10°) e Marocco (11°). Questo certifica, anche se la cosa era già ampiamente prevista, che in caso di qualificazione ai Mondiali i ragazzi di Gattuso saranno in seconda fascia nel sorteggio dei gironi.