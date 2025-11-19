Inter, domani il rientro di Akanji alla Pinetina. Ancora lavoro a parte per Dumfries

L'Inter ha ritrovato oggi tutti i nazionali fatta eccezione per Akanji che rientrerà alla Pinetina solo domani. La preparazione in vista del derby di domenica sera prosegue intanto senza particolari novità: anche oggi Mkhitaryan, Darmian e Dumfries ha svolto lavoro personalizzato. Il centrocampista armeno non sarà sicuramente disponibile per il match contro il Milan, mentre l'esterno azzurro dovrebbe farcela. Massima incertezza invece per l'olandese, sempre alle prese con il fastidio alla caviglia che lo accompagna da una decina di giorni. Non dovesse farcela - al momento è più no che sì - al suo posto giocherà Carlos Augusto, già utilizzato sulla fascia destra contro la Lazio.