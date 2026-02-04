Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione

Senza Yildiz, almeno nell'undici iniziale, Spalletti ripensa al tridente formato da McKennie, Miretti e Conceicao alle spalle di David, adesso punto di riferimento per l'attacco bianconero e ricaricato dal gol di Parma. Openda è l'alternativa al canadese, mentre Kostic prova a insidiare McKennie per un posto nel 4-2-3-1 di Spalletti, modulo ormai di riferimento e che ha già dato risposte molto positive.