COPPA ITALIA

Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione

Il numero 10 pronto alla convocazione per i quarti con l'Atalanta, ma Spalletti non correrà rischi dopo il fastidio all'adduttore. Pronti Gatti e Koopmeiners

di Paolo Borella
04 Feb 2026 - 15:50
videovideo

Kenan Yildiz partirà con la Juventus alla volta di Bergamo. Questa la notizia più importante della vigilia juventina ai quarti di Coppa Italia di giovedì sera, in diretta esclusiva su Italia 1 alle ore 21, in casa dell'Atalanta.

Sospiro di sollievo, dunque, per Luciano Spalletti dopo le preoccupazioni derivanti dalla sostituzione anticipata (dopo 45') del talento turco a Parma. Yildiz si è infatti allenato parzialmente in gruppo nella mattinata di mercoledì e dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati. Una bella notizia, di campo, che potrebbe essere presto seguita da quella relativa al rinnovo del suo contratto

Yildiz quindi pronto per tornare titolare? No, anzi. Lo staff tecnico e medico non vuole correre rischi dopo le notizie positive dei giorni scorsi, in cui è stata scongiurata la lesione muscolare.

All'orizzonte, oltre la Coppa Italia, c'è infatti la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio. Il numero 10 potrebbe tornare dal 1' per quella gara, prima sarà gestito con estrema attenzione e al massimo andrà in panchina per la sfida in casa dell'Atalanta

La Coppa Italia resta comunque un obiettivo prioritario per i bianconeri, per quanto le tante partite ravvicinate, dopo gli impegni di Champions League e di Serie A, impongano a Spalletti qualche novità di formazione. 

La prima è fra i pali, con Perin pronto a tornare titolare al posto di Di Gregorio. Davanti a lui, l'unico cambiamento potrebbe essere rappresentato dalla prima da titolare di Gatti, in sostituzione di Bremer, dopo quasi tre mesi e l'infortunio al menisco. Per il resto, Kalulu (mai saltato un minuto in stagione), Kelly e Cambiaso potrebbero completare la linea arretrata. 

In mediana, Koopmeiners scalpita per la sfida da ex all'Atalanta, nello stadio che è stato suo dal 2021 al 2024: più Locatelli di Thuram per l'altro posto a centrocampo al fianco dell'olandese, che vuole sfruttare ogni chance possibile per riscattarsi. 

Senza Yildiz, almeno nell'undici iniziale, Spalletti ripensa al tridente formato da McKennie, Miretti e Conceicao alle spalle di David, adesso punto di riferimento per l'attacco bianconero e ricaricato dal gol di Parma. Openda è l'alternativa al canadese, mentre Kostic prova a insidiare McKennie per un posto nel 4-2-3-1 di Spalletti, modulo ormai di riferimento e che ha già dato risposte molto positive.

videovideo
juventus
kenan yildiz
coppa italia
atalanta

Ultimi video

00:28
Verso Atalanta-Juventus

Verso Atalanta-Juventus

02:50
Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

01:27
Raimondi: "Nkunku, che reazione! Fullkrug troppo lezioso"

Raimondi: "Nkunku, che reazione! Fullkrug troppo lezioso"

02:22
Callegari: "Milan, numeri da scudetto! E nei due precedenti..."

Callegari: "Milan, numeri da scudetto! E nei due precedenti..."

01:34
Napoli, test per i nuovi

Napoli, Conte mette alla prova i nuovi arrivati

05:43
DICH PALLADINI PRE JUVE PER SITO DICH

Palladino in esclusiva: "Con la Juve sfida affascinante. Per noi un obiettivo"

01:58
I progetti di Gattuso

I progetti di Gattuso

03:14
DICH CARNESECCHI PRE JUVENTUS DICH

Carnesecchi: "Vogliamo passare il turno"

01:29
Darmian 4 mesi dopo

Darmian 4 mesi dopo

01:43
Esclusiva Rabiot

Esclusiva Rabiot

02:20
Voglia di scudetto

Voglia di scudetto

01:52
Petardo, la ricostruzione

Petardo, la ricostruzione

01:54
"Coppa Italia obiettivo"

"Coppa Italia obiettivo"

02:58
Kalulu, gran stagione

La Juve celebra la gran stagione di Kalulu

01:33
Juve con Boga e Holm

Juve con Boga e Holm

00:28
Verso Atalanta-Juventus

Verso Atalanta-Juventus

I più visti di Juventus

Kenan Yildiz

Buone notizie sull'infortunio di Yildiz: le sensazioni verso Inter-Juve

Spalletti: "Icardi è persona squisita e grande goleador, ma non lo vogliamo"

Ardoino: "Volevamo la maggioranza della Juve, ecco perché ci hanno detto no"

Bremer trascina la Juve: prova d'autorità a Parma, Roma scavalcata

La Juve e i 25 giorni che decideranno la stagione: Spalletti si affida alla cooperativa del gol

Parma-Juventus 1-4: gli highlights

Parma-Juventus 1-4: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:20
Lazio, i tifosi a Lotito: "Competitivi o lasci il club"
16:07
Cessione Foggia, atteso nulla osta del tribunale di Bari
16:06
L'Ue contro la Fifa su rientro calcio Russia: "Non tutto è negoziabile"
15:53
Le designazioni arbitrali della 24a giornata: c'è Guida per Juventus-Lazio
13:54
Serie A, sei giocatori squalificati per un turno