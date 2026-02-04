Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione
Il numero 10 pronto alla convocazione per i quarti con l'Atalanta, ma Spalletti non correrà rischi dopo il fastidio all'adduttore. Pronti Gatti e Koopmeinersdi Paolo Borella
Kenan Yildiz partirà con la Juventus alla volta di Bergamo. Questa la notizia più importante della vigilia juventina ai quarti di Coppa Italia di giovedì sera, in diretta esclusiva su Italia 1 alle ore 21, in casa dell'Atalanta.
Sospiro di sollievo, dunque, per Luciano Spalletti dopo le preoccupazioni derivanti dalla sostituzione anticipata (dopo 45') del talento turco a Parma. Yildiz si è infatti allenato parzialmente in gruppo nella mattinata di mercoledì e dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati. Una bella notizia, di campo, che potrebbe essere presto seguita da quella relativa al rinnovo del suo contratto.
Yildiz quindi pronto per tornare titolare? No, anzi. Lo staff tecnico e medico non vuole correre rischi dopo le notizie positive dei giorni scorsi, in cui è stata scongiurata la lesione muscolare.
All'orizzonte, oltre la Coppa Italia, c'è infatti la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio. Il numero 10 potrebbe tornare dal 1' per quella gara, prima sarà gestito con estrema attenzione e al massimo andrà in panchina per la sfida in casa dell'Atalanta.
La Coppa Italia resta comunque un obiettivo prioritario per i bianconeri, per quanto le tante partite ravvicinate, dopo gli impegni di Champions League e di Serie A, impongano a Spalletti qualche novità di formazione.
La prima è fra i pali, con Perin pronto a tornare titolare al posto di Di Gregorio. Davanti a lui, l'unico cambiamento potrebbe essere rappresentato dalla prima da titolare di Gatti, in sostituzione di Bremer, dopo quasi tre mesi e l'infortunio al menisco. Per il resto, Kalulu (mai saltato un minuto in stagione), Kelly e Cambiaso potrebbero completare la linea arretrata.
In mediana, Koopmeiners scalpita per la sfida da ex all'Atalanta, nello stadio che è stato suo dal 2021 al 2024: più Locatelli di Thuram per l'altro posto a centrocampo al fianco dell'olandese, che vuole sfruttare ogni chance possibile per riscattarsi.
Senza Yildiz, almeno nell'undici iniziale, Spalletti ripensa al tridente formato da McKennie, Miretti e Conceicao alle spalle di David, adesso punto di riferimento per l'attacco bianconero e ricaricato dal gol di Parma. Openda è l'alternativa al canadese, mentre Kostic prova a insidiare McKennie per un posto nel 4-2-3-1 di Spalletti, modulo ormai di riferimento e che ha già dato risposte molto positive.