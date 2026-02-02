Juventus al bivio: 25 giorni che decideranno la stagione

Ma questo attaccante poi servirebbe davvero? Detto che per rivedere Vlahovic in campo ci vorrà ancora parecchio tempo, la Juventus dell'era Spalletti sta dimostrando che fare gol non è così un grande problema. Certo, magari i bianconeri non hanno un bomber da venti reti a stagione, ma la cooperativa del gol funziona. Eccome. La Juve in campionato è andata a segno 39 volte in 23 giornate con David, Vlahovic, Kelly, Thuram, Yldiz, Adzic, Cpnceiçao, Cabal, Gatti, Kostic, Cambiaso, Openda, Kalulu, McKennie, Miretti, Bremer, a cui si aggiunge Locatelli in Coppa Italia. Complessivamente, 17 marcatori diversi su una rosa di 25 giocatori di movimento. Il poker di Parma ha confermato che è il gioco offensivo voluto da Spalletti a fare la differenza rispetto al passato più recente e anche se qualche volta si è inceppato, come a Cagliari, questa Juve sta iniziando a fare paura. Anche a Inter e Milan.