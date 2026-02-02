L'ANALISI

Juventus al bivio: 25 giorni che decideranno la stagione

Spalletti si affida alla sua cooperativa del gol per provare a sfidare anche l'Inter: scontro diretto, Coppa Italia e Champions in meno di un mese

di Alberto Gasparri
02 Feb 2026 - 08:50
Ma questo attaccante poi servirebbe davvero? Detto che per rivedere Vlahovic in campo ci vorrà ancora parecchio tempo, la Juventus dell'era Spalletti sta dimostrando che fare gol non è così un grande problema. Certo, magari i bianconeri non hanno un bomber da venti reti a stagione, ma la cooperativa del gol funziona. Eccome. La Juve in campionato è andata a segno 39 volte in 23 giornate con David, Vlahovic, Kelly, Thuram, Yldiz, Adzic, Cpnceiçao, Cabal, Gatti, Kostic, Cambiaso, Openda, Kalulu, McKennie, Miretti, Bremer, a cui si aggiunge Locatelli in Coppa Italia. Complessivamente, 17 marcatori diversi su una rosa di 25 giocatori di movimento. Il poker di Parma ha confermato che è il gioco offensivo voluto da Spalletti a fare la differenza rispetto al passato più recente e anche se qualche volta si è inceppato, come a Cagliari, questa Juve sta iniziando a fare paura. Anche a Inter e Milan.

Per sapere, però, se la Signora sarà in grado di competere anche per lo scudetto e non solo per un posto in Champions League basterà attendere un mese. Il prossimo mese. Perché sarà nelle settimane a venire che Di Gregorio e compagni si giocheranno una buona fetta della stagione tricolore. Lazio, Inter, Como e Roma sono le quattro avversarie dei bianconeri in Serie A da qui all'1 marzo.

Quattro sfide toste con dirette concorrenti. I nerazzurri per il sogno scudetto, lariani e giallorossi per la volata al quarto posto (o più). Il tutto aperto dalla partita da dentro o fuori in Coppa Italia di giovedì con l'Atalanta (diretta esclusiva Mediaset) e dal doppio confronto con il Galatasaray nel playoff di Champions League. Venticinque giorni senza respiro per capire se è vera Juve o se serviranno ancora tempo e rinforzi.

