Juventus al bivio: 25 giorni che decideranno la stagione

La Juve vince con autorità a Parma: le foto del match
Spalletti si affida alla sua cooperativa del gol per provare a sfidare anche l'Inter: scontro diretto, Coppa Italia e Champions in meno di un mesedi Alberto Gasparri
Ma questo attaccante poi servirebbe davvero? Detto che per rivedere Vlahovic in campo ci vorrà ancora parecchio tempo, la Juventus dell'era Spalletti sta dimostrando che fare gol non è così un grande problema. Certo, magari i bianconeri non hanno un bomber da venti reti a stagione, ma la cooperativa del gol funziona. Eccome. La Juve in campionato è andata a segno 39 volte in 23 giornate con David, Vlahovic, Kelly, Thuram, Yldiz, Adzic, Cpnceiçao, Cabal, Gatti, Kostic, Cambiaso, Openda, Kalulu, McKennie, Miretti, Bremer, a cui si aggiunge Locatelli in Coppa Italia. Complessivamente, 17 marcatori diversi su una rosa di 25 giocatori di movimento. Il poker di Parma ha confermato che è il gioco offensivo voluto da Spalletti a fare la differenza rispetto al passato più recente e anche se qualche volta si è inceppato, come a Cagliari, questa Juve sta iniziando a fare paura. Anche a Inter e Milan.
Per sapere, però, se la Signora sarà in grado di competere anche per lo scudetto e non solo per un posto in Champions League basterà attendere un mese. Il prossimo mese. Perché sarà nelle settimane a venire che Di Gregorio e compagni si giocheranno una buona fetta della stagione tricolore. Lazio, Inter, Como e Roma sono le quattro avversarie dei bianconeri in Serie A da qui all'1 marzo.
Quattro sfide toste con dirette concorrenti. I nerazzurri per il sogno scudetto, lariani e giallorossi per la volata al quarto posto (o più). Il tutto aperto dalla partita da dentro o fuori in Coppa Italia di giovedì con l'Atalanta (diretta esclusiva Mediaset) e dal doppio confronto con il Galatasaray nel playoff di Champions League. Venticinque giorni senza respiro per capire se è vera Juve o se serviranno ancora tempo e rinforzi.
