Cessione Foggia, atteso nulla osta del tribunale di Bari

Dopo la firma, alcune settimane fa, del preliminare di vendita, prosegue l'iter per il passaggio del Foggia Calcio dall'attuale proprietario Nicola Canonico al gruppo di imprenditori composto da Antonio e Giuseppe De Vitto, e da Gennaro Casillo. La società sportiva è in amministrazione giudiziaria da maggio scorso e oggi, in tribunale a Bari, le parti sono comparse per fornire ai giudici un generale chiarimento sulla correttezza delle procedure sulla cessione delle quote. Il Foggia è in amministrazione giudiziaria (primo caso in Italia) per le presunte intimidazioni mafiose subite da dirigenti e calciatori tra il 2023 e il 2024. A processo, in abbreviato, ci sono tre imputati per i quali la Dda, ieri, ha chiesto condanne da sette anni e tre mesi a cinque anni e sei mesi di reclusione. Affinché la cessione della società si concretizzi è necessario il nullaosta del tribunale.