Cessione Foggia, atteso nulla osta del tribunale di Bari
Dopo la firma, alcune settimane fa, del preliminare di vendita, prosegue l'iter per il passaggio del Foggia Calcio dall'attuale proprietario Nicola Canonico al gruppo di imprenditori composto da Antonio e Giuseppe De Vitto, e da Gennaro Casillo. La società sportiva è in amministrazione giudiziaria da maggio scorso e oggi, in tribunale a Bari, le parti sono comparse per fornire ai giudici un generale chiarimento sulla correttezza delle procedure sulla cessione delle quote. Il Foggia è in amministrazione giudiziaria (primo caso in Italia) per le presunte intimidazioni mafiose subite da dirigenti e calciatori tra il 2023 e il 2024. A processo, in abbreviato, ci sono tre imputati per i quali la Dda, ieri, ha chiesto condanne da sette anni e tre mesi a cinque anni e sei mesi di reclusione. Affinché la cessione della società si concretizzi è necessario il nullaosta del tribunale.
Oggi in udienza erano presenti, oltre al procuratore Roberto Rossi e alla pm della Dda Bruna Manganelli, anche l'amministratore giudiziario Vincenzo Chionna, il presidente Nicola Canonico e gli imprenditori che intendono rilevare la società, insieme ai rappresentanti della fondazione 'La Capitanata per lo sport' che ha svolto il ruolo di intermediario tra proprietà e acquirenti. L'udienza è stata definita "molto costruttiva e serena" dall'amministratore giudiziario, che non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni. Nel corso dell'udienza, la Procura ha acquisito la documentazione relativa al ruolo di intermediario svolto dalla fondazione e si è riservata di esprimere un parere sulla vicenda. Una volta ottenuto il parere della Procura, il tribunale deciderà se dare o meno il nulla osta. La decisione potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.