tether

Juventus, Ardoino: "Volevamo la maggioranza, ecco perché ci hanno detto no"

Paolo Ardoino (Tether) svela il retroscena sul tentativo di acquistare la Juventus: l'offerta rifiutata da Exor

01 Feb 2026 - 10:38
videovideo

Tether, secondo azionista della Juventus, da tempo punta alla maggioranza del club bianconero, ma a quanto pare i tempi non sono ancora maturi. Paolo Ardoino, il volto dietro il colosso delle crypto, è tornato a parlare del tentativo (fallito) di rilevare la maggioranza del club bianconero direttamente dalle mani di Exor. Durante una recente intervista per "Black Box", il manager ha raccontato con estrema franchezza di essersi presentato a Torino con le migliori intenzioni, ma di non aver trovato esattamente il tappeto rosso ad attenderlo.

Ardoino, la Juve e il sorrisone

 "Siamo entrati col cappello in mano ma non siamo stati ricevuti con un sorrisone. Noi vorremmo aiutare una squadra che ha una potenzialità incredibile" ha detto Ardoino che poi ha criticato il mondo del calcio italiano "dove la squadra viene vista più come un trofeo politico o uno strumento d'immagine che come una vera azienda globale". 

Perché Tether non è azionista di maggioranza

 L'idea di Tether era quella di applicare al calcio la stessa rivoluzione tecnologica portata avanti con il dollaro digitale, eliminando gli intermediari e creando un filo diretto tra la società e i suoi tifosi in ogni angolo del pianeta. Un progetto ambizioso che puntava a massimizzare un potenziale commerciale enorme, Ardoino parla di 200 milioni di follower juventini nel mondo, ma che per ora si è scontrato con il muro della proprietà attuale. Ardoino non ha nascosto un certo rammarico, convinto che con la giusta expertise la Juventus potrebbe generare un valore di gran lunga superiore a quello attuale, a patto però di voler davvero entrare nel futuro.

Leggi anche

Juventus, dopo Tether suonano le sirene arabe: due miliardi di euro sul piatto

paolo ardoino
tether
juventus
maggioranza

Ultimi video

01:30
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato: riparte la caccia all'Inter

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

01:58
DICH NICOLA PRE INTER 31/1 DICH

Nicola: "Inter? Incontriamo dei marziani, noi siamo in difficoltà"

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

02:18
DICH CUESTA

Cuesta: "Per noi è un orgoglio rappresentare il Parma, soprattutto in serate così"

00:35
ESORDIO MASSOLIN TORINO-MODENA 18/8/25 SRV

L'esordio di Massolin in Coppa Italia in Torino-Modena

00:12
VIDEO KNUKNU DICE CHE RESTA 31/1 SRV

Nkunku all'uscita da Milanello risponde ai tifosi del Milan: "Se resto? Sì"

01:28
Kean per una prima volta

Kean per una prima volta

01:38
DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

02:03
La Juve riparte da Parma

La Juve riparte da Parma

01:30
Oggi Napoli-Fiorentina

Oggi Napoli-Fiorentina

01:43
Diaby, otto anni dopo

Diaby, otto anni dopo: ma il ritorno in Italia sfuma

00:58
Bologna-Milan martedì

Bologna-Milan: dal mercato al campo,le mosse di Allegri

01:46
Un "acquisto" per Chivu

Un "acquisto" per Chivu: la soluzione Zielinski"

01:55
I ritorni alla Juventus

I ritorni alla Juventus: più flop che top!

01:30
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato: riparte la caccia all'Inter

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

Luciano Spalletti

Juventus, Spalletti: "Col Monaco non abbiamo fatto bene, mi aspetto una reazione"

SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

Ardoino: "Volevamo la maggioranza della Juve, ecco perché ci hanno detto no"

Le pagelle di Monaco-Juventus 0-0: Perin e Kelly salvano i bianconeri, Openda e Yildiz non brillano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:55
Spalletti e quel dettaglio al polso: la storia dell'orologio juventino del centenario
23:54
Cagliari, Pisacane: "Vittoria importante, ma non esaltiamoci troppo"
23:20
Napoli, Vergara: "Che emozione fare due gol sotto questa curva"
22:25
L'Aia sulla condanna del presidente Zappi: "Vicenda ingiusta, rispetto giustizia non è rassegnazione"
22:03
Assocalciatori, Calcagno: "Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa a Fifa"