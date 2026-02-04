Palladino in esclusiva: "Con la Juve sfida affascinante. Per noi un obiettivo"

Infine, un commento sulla partenza di Ademola Lookman in direzione Atletico Madrid. L'addio, per l'autore della tripletta decisiva nella finale di Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen, arriva dopo una lunga telenovela di mercato: "Lookman ha avuto questa richiesta a fine mercato: lui voleva andare e la società lo ha accontentato nella volontà di cambiare aria. Come ci siamo salutati? Quando è andato via, noi eravamo in trasferta. Ho avuto modo di salutarlo, ma eravamo alle prese con la partita importante di Como. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Sono soddisfatto della rosa forte e ampia che ho, era quello che volevo. L'importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo".