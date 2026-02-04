Verona, Zanzi: "Nessuno ha alzato bandiera bianca, il progetto è a lungo termine"
"Ogni euro viene reinvestito nel club: il nostro è un progetto a lungo termine". Lo ha detto il presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, in conferenza stampa dopo la chiusura del mercato e le proteste della tifoseria per il momento difficile dei gialloblù, con l'esonero del tecnico Paolo Zanetti.
"Lottiamo per restare in Serie A, nessuno ha alzato bandiera bianca. Il problema è la classifica, non il progetto. Spendere non garantisce risultati". Zanzi ha poi confermato la fiducia nella società e nell'area tecnica, ricordando che "tra estate e ultima sessione di mercato sono stati investiti circa 35 milioni".