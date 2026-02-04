Lazio, i tifosi a Lotito: "Competitivi o lasci il club"

04 Feb 2026 - 16:20

Trentaseimila tifosi della Lazio hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al presidente Claudio Lotito per chiedere maggiore rispetto per la tifoseria, per la storia del club e per i suoi valori, oltre a un progetto sportivo ed economico in grado di riportare la squadra a competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. In assenza di una svolta, i firmatari chiedono al presidente di valutare la possibilità di cedere la proprietà della società. La lettera è stata pubblicata sulla piattaforma Change.org e ha raccolto in due settimane circa 36mila firme, un numero superiore a quello degli abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso. L'iniziativa è stata ideata dai giornalisti Federico Marconi e Alberto Ciapparoni e ha ottenuto l'adesione anche di numerosi personaggi pubblici di fede laziale, tra cui dirigenti, giornalisti ed esponenti del mondo sportivo e culturale. Nel testo, i tifosi lamentano l'assenza di un progetto ambizioso, la mancanza di trofei negli ultimi anni e la difficoltà di identificarsi in una squadra capace di "far sognare", sottolineando inoltre scelte societarie ritenute poco rispettose della storia del club e della propria base di sostenitori. I firmatari chiedono infine una risposta chiara da parte della proprietà sul futuro della Lazio e sulle reali prospettive di rilancio sportivo.

