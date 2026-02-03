Infortunio Yildiz, l'esito degli esami: quando torna il numero 10 della Juventus

Gli esami sul turco avrebbero evidenziato un sovraccarico all'adduttore della coscia in questione: niente lesione ma comunque una situazione da monitorare valutare giorno per giorno anche perché lo stop è capitato proprio in un momento cruciale della stagione, con la corsa al quarto posto più viva che mai (a proposito, la sconfitta della Roma ha dato una mano in tal senso ai bianconeri), i quarti di Coppa Italia dietro l'angolo e i playoff di Champions tra due settimane. Dunque massima cautela e niente recuperi lampo per evitare possibili ricadute.