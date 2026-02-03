juventus

Infortunio Yildiz, l'esito degli esami: quando torna il numero 10 della Juventus

Kenan Yildiz si ferma per un sovraccarico all'adduttore. Salta la Coppa Italia, le previsioni verso l'Inter

03 Feb 2026 - 08:50
La vittoria di Parma aveva lasciato un po' di amaro in bocca in casa Juventus relativamente alle condizioni di Kenan Yildiz, che aveva chiesto la sostituzione all'intervallo dopo che, al 40' del primo tempo, aveva detto a Luciano Spalletti di non sentire completamente a posto la coscia sinistra

Cosa si è fatto Yildiz contro il Parma?

 Gli esami sul turco avrebbero evidenziato un sovraccarico all'adduttore della coscia in questione: niente lesione ma comunque una situazione da monitorare valutare giorno per giorno anche perché lo stop è capitato proprio in un momento cruciale della stagione, con la corsa al quarto posto più viva che mai (a proposito, la sconfitta della Roma ha dato una mano in tal senso ai bianconeri), i quarti di Coppa Italia dietro l'angolo e i playoff di Champions tra due settimane. Dunque massima cautela e niente recuperi lampo per evitare possibili ricadute.

Quando torna Yildiz?

 A questo punto è chiaro che l'attenzione dei tifosi juventini si sposta sulla data del possibile rientro del numero 10. Detto che per forza di cose salterà il match di Coppa Italia contro l'Atalanta (giovedì 5 febbraio alle 21, diretta su Italia 1), permane qualche dubbio sulla sfida con la Lazio di domenica 8 febbraio. Non sembrano esserci dubbi, invece, sulla presenza di Yildiz contro l'Inter nel Derby d'Italia previsto sabato 14 febbraio.

Occasione per Boga

 Se non altro il piccolo stop di Yildiz può essere l'occasione di gettare subito nella mischia Jeremie Boga, preso dal Nizza proprio come vice del turco. "Lo sognavo da quando ero bambino, non vedo l’ora", le sue prime parole ai canali ufficiali bianconeri dopo l'acquisto. 

