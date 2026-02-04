Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli

04 Feb 2026 - 09:07
Dopo avergli già consegnato la prestigiosa maglia numero 10, la Juventus è pronta a fare di Kenan Yildiz il simbolo del nuovo corso bianconero. Secondo quanto riferisce Il Bianconero infatti, dopo i sondaggi di alcune big europee, la Juve ha accelerato e negli ultimi giorni sono stati registrati significativi passi in avanti nella trattativa tra le parti per prolungare il contratto del gioiello turco, in scadenza a giugno 2029.

La svolta sarebbe vicina e la firma sul rinnovo sarebbe da considerare imminente, tanto che potrebbe già arrivare entro la fine di questa settimana con l'attuale ingaggio da 1,7 milioni di euro netti a stagione che salirebbe fino a quota 6 milioni di euro più bonus, facendo di Yildiz il calciatore più pagato della rosa vista l'uscita pressoché certa di Dusan Vlahovic a fine stagione.

