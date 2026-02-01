Spalletti: "Icardi è persona squisita e grande goleador, ma non lo vogliamo"

Autoritaria, ordinata e per larghi tratti dominante. La Juve torna da Parma con tre punti frutto di una prestazione che non può che soddisfare Luciano Spalletti, elogiato in primis dai suoi stessi giocatori - vedasi Bremer e McKennie a fine partita - come il vero artefice di questo processo di crescita: "Allora, se hanno detto così, naturalmente fa piacere, per me diventa fondamentale avere un rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio, che vuole divertirsi, perché poi passa attraverso quella qualità che si è vista in campo oggi. Ma i complimenti è giosto che li facciano ai compagni e anche a se stessi".