Coppa Italia, Torino: contro l'Inter assente anche Casadei

Il Torino si appresta a sfidare l'Inter per tentare l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, ma tra i granata mancherà anche Cesare Casadei. Il centrocampista non è partito per Monza (si gioca all'U-Power e non a Milano perché lo stadio Meazza è indisponibile causa Olimpiadi) per un attacco febbrile ed è rimasto a riposo, allungando la lista degli assenti del tecnico Baroni. Oltre a Casadei infatti non ha recuperato nessuno degli infortunati: Aboukhlal, Gineitis e Simeone restano fermi ai box così come non saranno a disposizione Ilic e Biraghi. Torna nell'elenco dei convocati invece il laterale Nkounkou, che non veniva chiamato per una gara ufficiale dallo scorso 10 gennaio.