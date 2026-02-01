Serie A, Parma-Juventus 1-4: Bremer trascina i bianconeri, Spalletti supera la Roma

Nella ventitreesima giornata di Serie A, la Juventus travolge 4-1 il Parma al Tardini e, in attesa di Udinese-Roma, si prende il quarto posto in classifica superando i giallorossi. Bianconeri subito incisivi: Corvi fa un miracolo dopo nemmeno un minuto su Conceiçao che al 5' prende la traversa. Poi, da corner, Bremer la sblocca: 1-0 al 15'. A raddoppiare è McKennie che, dopo aver rischiato con un intervento punito col giallo, in semirovesciata su assist di Kalulu trova il 2-0. Nella ripresa, subito fuori Yildiz, non al meglio, per Miretti. I ducali la riaprono con l'incredibile autogol di Cambiaso (51'), ma tre minuti dopo Bremer sulla linea ribadisce il colpo di testa di David e fa 3-1. Il canadese riesce comunque a segnare al 64' con un tap-in dopo un errore di Corvi su tiro di Conceiçao. Nel recupero, Openda troverebbe il gol, annullato però per fuorigioco. Finisce comunque 4-1 e, almeno per 24 ore, Spalletti vede la Zona Champions. Restano a 23 punti, ma anche a +6 sulla Fiorentina e sulla zona retrocessione, i gialloblù di Cuesta.