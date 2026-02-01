Serie A, Parma-Juventus 1-4: Bremer trascina i bianconeri, Spalletti supera la Roma

La Juve vince con autorità a Parma: le foto del match
Due gol del brasiliano, segnano pure McKennie e David: in attesa di Gasperini, i bianconeri sono in zona Champions
Nella ventitreesima giornata di Serie A, la Juventus travolge 4-1 il Parma al Tardini e, in attesa di Udinese-Roma, si prende il quarto posto in classifica superando i giallorossi. Bianconeri subito incisivi: Corvi fa un miracolo dopo nemmeno un minuto su Conceiçao che al 5' prende la traversa. Poi, da corner, Bremer la sblocca: 1-0 al 15'. A raddoppiare è McKennie che, dopo aver rischiato con un intervento punito col giallo, in semirovesciata su assist di Kalulu trova il 2-0. Nella ripresa, subito fuori Yildiz, non al meglio, per Miretti. I ducali la riaprono con l'incredibile autogol di Cambiaso (51'), ma tre minuti dopo Bremer sulla linea ribadisce il colpo di testa di David e fa 3-1. Il canadese riesce comunque a segnare al 64' con un tap-in dopo un errore di Corvi su tiro di Conceiçao. Nel recupero, Openda troverebbe il gol, annullato però per fuorigioco. Finisce comunque 4-1 e, almeno per 24 ore, Spalletti vede la Zona Champions. Restano a 23 punti, ma anche a +6 sulla Fiorentina e sulla zona retrocessione, i gialloblù di Cuesta.
IL TABELLINO
PARMA-JUVENTUS 1-4
Parma (4-3-2-1): Corvi 5; Delprato 6, Troilo 5.5, Circati 5.5, Valeri 5.5; Bernabè 5 (29' st Estevez sv), Nicolussi Caviglia 5.5 (20' st Sorensen 6), Keita 6; Oristanio 6(1' st Britschgi 6), Ondreijka 5 (30' st Elphege sv); Pellegrino 5. A disp.: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. All.: Cuesta 5
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6.5, Bremer 8 (21' st Gatti 6), Kelly 6,5, Cambiaso 6; Locatelli 7, Thuram 7; Conceiçao 7 (20' st Kostic 6), McKennie 7 (29' st Cabal sv), Yildiz 6 (1' st Miretti 6); David 6.5 (36' st Openda sv). A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic. All.: Spalletti 7
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 15' e 9' st Bremer (J), 37' McKennie (J), 6' st aut. Cambiaso (P), 19' st David (J)
Ammoniti: Conceiçao (J), Bremer (J), McKennie (J)
LE STATISTICHE DI PARMA-JUVENTUS
Dall'arrivo di Luciano Spalletti in panchina il 30 ottobre scorso, solamente l'Inter (37) ha conquistato più punti in Serie A rispetto alla Juventus (30 davanti al Milan, a 29 ma con una partita in meno) - inoltre, nel periodo, solo gli stessi nerazzurri (30) hanno segnato più reti della Vecchia Signora nel massimo torneo (27).
Bremer è solo il secondo difensore straniero della Juventus a segnare una doppietta in Serie A, dopo Alex Sandro, sempre contro il Parma, il 21 aprile 2021.
Bremer è il quinto difensore della Juventus a segnare una marcatura multipla in trasferta in Serie A, dopo Leonardo Bonucci, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea e Carlo Parola.
La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte disputate in Serie A (1P), solo un successo in meno rispetto alle precedenti 18 gare esterne affrontate nel massimo torneo (5V, 7N, 6P).
La Juventus è tornata a segnare quattro gol in trasferta in Serie A per la prima volta dal 27 ottobre 2024 (4-4 vs Inter a San Siro).
Dalla sua prima stagione con gol in Serie A (2019/20), Bremer è il difensore che ha segnato più gol di testa nei cinque principali campionati europei: 15 (davanti a Gabriel Magalhães e Virgil Van Dijk, 14 ciascuno).
Dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti (30 ottobre 2025) Weston McKennie è il centrocampista di Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni (sei) - più in generale, solo Lautaro Martínez (11) e Gianluca Scamacca (sette) contano più marcature nel periodo tra i calciatori del massimo campionato.
Nel 2026 nessun giocatore ha segnato più gol in Serie A rispetto a Jonathan David (quattro, come Thasos Douvikas, Lautaro Martínez e Nikola Krstovic).
Nessun centrocampista di Serie A ha segnato più gol Weston McKennie nel 2026 tra tutte le competizioni: quattro, al pari di Scott McTominay. Più in generale, solo Nikola Krstovic (cinque) ha realizzato più reti dell'americano nel nuovo anno solare tra i calciatori di Serie A (all comps).
Dalla sua prima stagione con gol in Serie A (2019/20), nessun difensore ha segnato più gol nei cinque principali campionati europei tra i difensori centrali rispetto a Bremer (21, al pari di Gabriel Magalhães).
Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (stagione 2004/05), tra i giocatori che hanno segnato almeno 20 gol nel massimo campionato Bremer è quello che ne ha realizzati di più in percentuale di testa (71% - 15/21).
Weston McKennie ha segnato sei gol in questa stagione e non ne ha mai realizzati di più in una singola stagione considerando tutte le competizioni (sei anche nel 2020/21).
Pierre Kalulu è il primo difensore straniero della Juventus a servire almeno cinque assist in una singola stagione considerando tutte le competizioni da Joao Cancelo nel 2018/19 (cinque anche in quel caso).
Jonathan David ha disputato contro il Parma la sua partita numero 200 in carriera nei cinque principali campionati europei.
La Juventus (103) è diventata la seconda squadra capace di segnare almeno 100 gol al Parma in Serie A, dopo la Roma (102).
Il Parma ha perso due partite di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine ottobre e inizio novembre contro Roma e Bologna.
Il Parma ha subito quattro gol in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo aprile-maggio 2015 (doppio 0-4 vs Lazio e Cagliari in quel caso, con Roberto Donadoni in panchina).