L'Ue contro la Fifa su rientro calcio Russia: "Non tutto è negoziabile"

"La sicurezza pubblica è importante. La chiarezza è importante. I simboli sono importanti. Il calcio detta il ritmo dello sport mondiale. Altri sport, federazioni e Stati membri dell'Ue hanno già espresso serie preoccupazioni" sulla possibile normalizzazione dei rapporti con la Russia, ha evidenziato Micallef, osservando che decisioni di questo tipo "dovrebbero essere prese attraverso discussioni collettive, valutazioni dei rischi e devono essere stabiliti limiti chiari". Il commissario maltese ha dunque fatto appello a unirsi "all'interno dell'Ue e oltre", invitando "tifosi, sindacati, associazioni e stakeholder" a fare fronte comune insieme a Bruxelles "per stabilire limiti chiari a ciò che è accettabile nello sport".