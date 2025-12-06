Logo SportMediaset

Agnelli compie 50 anni: gli auguri della Juve. E i tifosi gli chiedono di tornare

Il messaggio del club sui social all'ex presidente, che dopo la squalifica può tornare a operare nel calcio

06 Dic 2025 - 11:08

"Tanti auguri di buon compleanno Andrea!". Attraverso i suoi profili social la Juventus fa gli auguri all'ex presidente Agnelli nel giorno del suo 50° compleanno. "Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato", aveva dichiarato recentemente Agnelli in una nota dopo il via libera del Gup al patteggiamento per gli ex vertici bianconeri coinvolti nell'inchiesta Prisma. Il 20 novembre è arrivata per l'ex numero uno della Juve la fine della squalifica per un totale di 34 mesi a partire dal gennaio 2023 - nell'ambito del processo sportivo sulle plusvalenze del club e successivamente nell'ambito del processo riguardante manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership con altri club - con la possibilità di tornare a ricoprire ruoli operativi nel mondo del calcio. Scatenati nei commenti i tifosi bianconeri: sono in tanti a chiedergli di "tornare al comando".

