Juventus, Gatti operato al menisco: intervento perfettamente riuscito

Il 2025 del difensore bianconero è già terminato: previsto almeno un mese di stopdi Martino Cozzi
Operazione riuscita per Federico Gatti. In seguito alla lesione del menisco subita nella sfida di Coppa Italia con l'Udinese, questa mattina il difensore bianconero è stato operato a Nantes dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy. A comunicarlo è stata la Juventus tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: per Gatti è previsto almeno un mese di stop.
IL COMUNICATO
"Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo", si legge sul sito del club bianconero.