IL COMUNICATO

Juventus, Gatti operato al menisco: intervento perfettamente riuscito

Il 2025 del difensore bianconero è già terminato: previsto almeno un mese di stop 

di Martino Cozzi
04 Dic 2025 - 11:05

Operazione riuscita per Federico Gatti. In seguito alla lesione del menisco subita nella sfida di Coppa Italia con l'Udinese, questa mattina il difensore bianconero è stato operato a Nantes dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy. A comunicarlo è stata la Juventus tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: per Gatti è previsto almeno un mese di stop

IL COMUNICATO
"Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo", si legge sul sito del club bianconero.

juventus
federico gatti
infortunio

