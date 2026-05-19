Sommer: "Giocherò ancora 2 o 3 anni. Mi chiamavano "portiere bonsai", mi ha fatto male"

In stagione, Sommer è stato spesso criticato da addetti ai lavori e tifosi nerazzurri. Già in passato, rivela, c'era molto scetticismo per la sua altezza (183 cm): "Questo è nato in Germania, in un'amichevole tra Gladbach e Bilbao presi tre gol su calcio d'angolo e un giornale scrisse 'portiere bonsai'. Mi ha fatto male, non mi è piaciuto. Il tema dell'altezza mi ha accompagnato per tutta la carriera, ma non ho preso nemmeno un gol causato dal fatto di non essere abbastanza alto".