Inter, Marotta: "Auguro a Cardinale un percorso come il nostro, la risposta ironica alla prossima cattiveria"

Giuseppe Marotta parla prima di Inter-Verona, e si parte da una risposta a Gerry Cardinale che in settimana aveva ritirato fuori lo 0-5 contro il Paris-Saint Germain: "Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare. Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare". Poi gli viene chiesto della risposta ironica: "La teniamo per una prossima cattiveria".