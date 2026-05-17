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Inter, Marotta: "Auguro a Cardinale un percorso come il nostro, la risposta ironica alla prossima cattiveria"

Il presidente nerazzurro prima del Verona: "Il rinnovo di Chivu è solo un aspetto formale, è il nostro futuro"

17 Mag 2026 - 14:40
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Giuseppe Marotta parla prima di Inter-Verona, e si parte da una risposta a Gerry Cardinale che in settimana aveva ritirato fuori lo 0-5 contro il Paris-Saint Germain: "Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare. Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare". Poi gli viene chiesto della risposta ironica: "La teniamo per una prossima cattiveria".

Parlando a Dazn, il presidente interista ha aggiunto un dettaglio importante relativamente a Cristian Chivu: "A inizio anno la scelta dell'allenatore è stata difficile ma un dirigente deve avere coraggio e siamo stati ripagati. Il suo rinnovo è veramente solo un aspetto formale, Chivu è il presente e il futuro dell'Inter. Abbiamo un allenatore bravo e ce lo dobbiamo tenere molto stretto".

Inter, le foto della festa per il double scudetto-Coppa Italia

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© Getty Images | Inter-Verona festa double
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