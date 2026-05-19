Giudice sportivo: 11 squalificati per un turno tra cui Wesley e Bremer

19 Mag 2026 - 13:11

Sono in tutto undici i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in tre dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley (Roma), Luca Ranieri (Fiorentina), Antonio Caracciolo (Pisa), Manule Carvalho (Genoa), Roberto Gagliardini (Verona), Kamara (Udinese), Guillermo Maripan (Torino), Gleison Bremer (Juventus).

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