Inter festa senza fine: dopo la parata scudetto cena con dirigenti e vertici Oaktree

"Le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia proseguono in casa Inter. Dopo la straordinaria giornata di domenica, che ha visto la squadra sollevare il trofeo a San Siro e sfilare per le vie di Milano fino al grande bagno di folla in Piazza del Duomo con i tifosi, nella serata di lunedì si è tenuto un momento di festa privata in una location suggestiva". Lo si legge sul sito della società nerazzurra. "La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante", fa sapere ancora l'Inter.