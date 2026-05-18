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I FESTEGGIAMENTI

Inter festa senza fine: dopo la parata scudetto cena con dirigenti e vertici Oaktree

Il giorno dopo la festa culminata in piazza Duomo, proprietà, dirigenti, staff e calciatori si sono ritrovati per brindare di nuovo al ventunesimo tricolore 

18 Mag 2026 - 22:19
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"Le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia proseguono in casa Inter. Dopo la straordinaria giornata di domenica, che ha visto la squadra sollevare il trofeo a San Siro e sfilare per le vie di Milano fino al grande bagno di folla in Piazza del Duomo con i tifosi, nella serata di lunedì si è tenuto un momento di festa privata in una location suggestiva". Lo si legge sul sito della società nerazzurra. "La proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con il mister e lo staff si sono ritrovati per un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante", fa sapere ancora l'Inter.

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