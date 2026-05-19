Manuela Giugliano è la miglior calciatrice della Serie A Women 2025-26

Dodici gol, cinque assist, un ruolo determinante nella conquista del terzo scudetto della Roma. Manuela Giugliano è la Mvp della stagione 2025-26 della Serie A Women: non è il primo riconoscimento della carriera per la capitana giallorossa, che già nella stagione 2023-24 era risultata la numero uno del campionato. Giugliano ha ricevuto il premio dalla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e da Bebe Vio. Tra gli altri riconoscimenti, miglior portiere è risultata Astrid Gilardi, protagonista tra i pali del Como. A due giocatrici della Roma sono andati anche i premi di miglior difensore e miglior centrocampista: la nigeriana Shukurat Oladipo, MVP in difesa, Giulia Dragoni a centrocampo. Il premio come miglior attaccante se lo è invece aggiudicato l'interista Tessa Wullaert, capocannoniera con 14 reti. Gol che hanno permesso alla squadra di Piovani di raggiungere il secondo posto e la qualificazione alla Champions League. Il premio come miglior Under 23 è stato infine assegnato a Estela Carbonell, esterna spagnola della Juventus, classe 2004 arrivata la scorsa estate dal Levante.