Chivu: "Non volevo alzare il trofeo, mi hanno tirato dentro. Roma e Como partite decisive"

L'Inter solleva il trofeo della Serie A a San Siro e festeggia il double scudetto-Coppa Italia. Ai microfoni di Dazn, Cristian Chivu sorride dopo una grande doppietta: "Faccio il mio e cerco di dare sempre entusiasmo, motivazione e ambizione. Quando hai a che fare con dei ragazzi fantastici tutto diventa più naturale e semplice. Questi due trofei sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo per raggiungere questo".