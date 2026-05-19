Mondiali: la Spagna spera nel rientro di Yamal per la partita contro l'Uruguay

Inizialmente si pensava che la presenza del fenomenale attaccante del Barcellona ai Mondiali 2026 fosse qualcosa di impossibile. Invece Lamine Yamal si è sottoposto a terapia conservativa e il Barça ha tranquillizzato tutti. L'attaccante si sta sottoponendo all'iter e - secondo quanto riportato da The Athletic inizia a profilarsi all'orizzonte la data del rientro. Lamine Yamal dovrebbe saltare la partita d'esordio della Spagna ai Mondiali 2026, quella del 15 giugno nel gruppo-H contro Capo Verde. Ci sono dubbi anche sulla presenza del calciatore nella sfida del 21 giugno contro l'Arabia Saudita: in questi due confronti in teoria potrebbe stare in panchina ma risulta difficile che entri. Trapela invece ottimismo per un rientro contro l'Uruguay nell'ultima partita del gruppo-H, che si gioca il 27 giugno.