Mondiali: la Spagna spera nel rientro di Yamal per la partita contro l'Uruguay
Lamine Yamal (Spagna) © Getty Images
I Mondiali 2026 si avvicinano sempre più e le Nazionali iniziano a scaldare i motori, tra convocazioni e lo spauracchio infortuni. La stella Lamine Yamal ha patito un infortunio nelle scorse settimane, riportando una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Ciò è accaduto durante il calcio di rigore, che Lamine Yamal ha segnato regalando il successo 1-0 al Barcellona contro il Celta.
Inizialmente si pensava che la presenza del fenomenale attaccante del Barcellona ai Mondiali 2026 fosse qualcosa di impossibile. Invece Lamine Yamal si è sottoposto a terapia conservativa e il Barça ha tranquillizzato tutti. L'attaccante si sta sottoponendo all'iter e - secondo quanto riportato da The Athletic inizia a profilarsi all'orizzonte la data del rientro. Lamine Yamal dovrebbe saltare la partita d'esordio della Spagna ai Mondiali 2026, quella del 15 giugno nel gruppo-H contro Capo Verde. Ci sono dubbi anche sulla presenza del calciatore nella sfida del 21 giugno contro l'Arabia Saudita: in questi due confronti in teoria potrebbe stare in panchina ma risulta difficile che entri. Trapela invece ottimismo per un rientro contro l'Uruguay nell'ultima partita del gruppo-H, che si gioca il 27 giugno.