Inter e Nike presentano la nuova maglia Home 2026/27: il mito del 1998 incontra la moda di Milano

Il nuovo kit unisce infatti dettagli classici ed elementi moderni e innovativi, dando vita a una maglia capace di guardare al futuro senza perdere il legame con il passato. L’integrazione delle più avanzate tecnologie Nike contribuisce a creare una sintesi perfetta tra heritage e innovazione. L’Home Kit 2026/27 è caratterizzato dalla combinazione dei colori Black e Lyon Blue, che rendono omaggio alla storica maglia dell’Inter del 1998, così come i dettagli in University Gold richiamano il giallo dello swoosh Nike e del logo del Club di quel kit iconico.