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FESTA INTER

Occhiali da sole, scudetti giganti e il selfie di Bisseck: le FOTO della premiazione dell'Inter a San Siro

I nerazzurri festeggiano sul campo di San Siro il double dopo il pareggio interno contro il Verona

17 Mag 2026 - 18:58
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Festa Inter a San Siro. Prima di salire sul pullman scoperto che porterà i nerazzurri fino a piazza Duomo, la squadra di Cristian Chivu ha celebrato il double con scudetto e Coppa Italia di fronte al proprio pubblico, sollevando il trofeo della Serie A proprio con l'allenatore insieme a capitan Lautaro Martinez.

I festeggiamenti dopo il pareggio 1-1 contro il Verona, con tanto di sagome di scudetti giganti da sventolare in direzione del popolo interista in visibilio. 

Oltre al video-selfie di Bisseck dagli spogliatoi fino al palco al centro del campo del Meazza, occhiali da sole di rito non solo per Marcus Thuram (che li ha condivisi con i parenti e ha posato con i trofei insieme a papà Lilian), ma anche per tanti compagni come Calhanoglu, Bonny, Dimarco e Akanji. 

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