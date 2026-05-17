Occhiali da sole, scudetti giganti e il selfie di Bisseck: le FOTO della premiazione dell'Inter a San Siro

Oltre al video-selfie di Bisseck dagli spogliatoi fino al palco al centro del campo del Meazza, occhiali da sole di rito non solo per Marcus Thuram (che li ha condivisi con i parenti e ha posato con i trofei insieme a papà Lilian), ma anche per tanti compagni come Calhanoglu, Bonny, Dimarco e Akanji.