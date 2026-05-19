Mondiali 2026: i 26 convocati della Scozia, in quattro dalla Serie A

19 Mag 2026 - 12:58
 Scozia  © afp

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La Scozia ha il suo gruppo per i Mondiali 2026: Steve Clarke ha annunciato la lista dei 26 convocati con quattro giocatori provenienti dalla Serie A. McTominay e Gilmour, compagni al Napoli, oltre a Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. Tra le novità il 19enne Findlay Curtis, alla prima convocazione dopo le buone prestazioni in prestito al Kilmarnock dal Rangers. In porta Clarke ha scelto il 43enne Craig Gordon oltre ad Angus Gunn del Nottingham Forest e Liam Kelly dei Rangers. In attacco confermati Ché Adams e Lyndon Dykes, con Lawrence Shankland e George Hirst a completare il reparto. La Scozia esordirà il 14 giugno contro Haiti a Boston, poi il 19 giugno contro il Marocco, sempre a Boston, e infine il 24 giugno a Miami contro il Brasile. Prima del Mondiale, due amichevoli: il 30 maggio ad Hampden Park contro il Curacao e poi un test negli USA contro la Bolivia.

PORTIERI: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

DIFENSORI: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

CENTROCAMPISTI: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock)
Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)

ATTACCANTI: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

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