"Solo per la maglia": un racconto intimo di storie 'favolosamente' vere tra le maglie di Giacinto Facchetti
L'ultimo libro di Gianfelice Facchetti non è solo un omaggio al padre ma un viaggio nel tempo che si fa collettivodi Pepe Ferrario
© rizzoli
Gianfelice Facchetti è figlio d’arte e l’eleganza del padre Giacinto si è profusa in lui dal campo di gioco al tratto di penna, nel segno di una ricercata sobrietà che sa divenire profondamente evocativa. Il racconto, personale e familiare, ha la capacità di diventare intimamente collettivo soprattutto per noi, figli di quegli stessi anni, che nel suo ripercorrere le gesta paterne ci volgiamo col ricordo al nostro lessico familiare, all’immagine di quei padri che ci hanno raccontato della Grande Inter e del suo Capitano e ci hanno trasmesso il significato profondo di un calcio inteso come rito collettivo, appartenenza identitaria e fervida passione.
Prendete tra le mani il suo ultimo libro. Si intitola “Solo per la maglia. Mio padre e le sue maglie: un racconto di calcio, memoria e vita”. Prima di leggerlo, rimiratelo e sfogliatelo. Prima delle parole fatevi trasportare dalle immagini. Perdetevi nel gioco della memoria, visiva e persino ‘olfattiva’. Respirate l’odore dell’erba e della fatica che emana dalle trame pesanti di quei cotoni novecenteschi, intrisi di storia e di imprese.
Sono alcune delle casacche che la mamma di Gianfelice, la signora Giovanna, ha raccolto, etichettato e conservato in un baule di famiglia, in quello che è diventato non solo un omaggio al marito e ai suoi quasi vent’anni di carriera (94 partite in azzurro, 634 in nerazzurro) ma ancor più una paziente, meticolosa, meritoria opera di trasmissione storica, di difesa della memoria di un’epoca in cui affondiamo le nostre radici.
Se ogni maglia si fa simbolo e ricordo, in un cammino fatto di attese, speranze, promesse, delusioni e trionfi, capirete presto che la lettura trasforma i 'giganti' che le hanno indossate (da Facchetti stesso a Pelè, passando Ghiggia, Eusebio, Beckenbauer, Jairzinho, Gerd Muller, Jasin, Ardiles e tanti altri ancora) da eroi e miti dei nostri anni giovanili a presenze contemporanee, evocative ed educative. E allora, permettetemi così un ultimo consiglio: immergetevi nel racconto di un figlio del proprio padre e trasformatelo nel vostro per chi oggi vi segue e vi ascolta. Non sono favole quelle che trovate in queste pagine, sono storie vere, ma sono senza dubbio storie favolose.
© rizzoli
Gianfelice Facchetti, Solo per la maglia. Mio padre e le sue maglie: un racconto di calcio, memoria e vita, Rizzoli, pagg. 240, euro 22,90.