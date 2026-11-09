"Solo per la maglia": un racconto intimo di storie 'favolosamente' vere tra le maglie di Giacinto Facchetti

Gianfelice Facchetti è figlio d’arte e l’eleganza del padre Giacinto si è profusa in lui dal campo di gioco al tratto di penna, nel segno di una ricercata sobrietà che sa divenire profondamente evocativa. Il racconto, personale e familiare, ha la capacità di diventare intimamente collettivo soprattutto per noi, figli di quegli stessi anni, che nel suo ripercorrere le gesta paterne ci volgiamo col ricordo al nostro lessico familiare, all’immagine di quei padri che ci hanno raccontato della Grande Inter e del suo Capitano e ci hanno trasmesso il significato profondo di un calcio inteso come rito collettivo, appartenenza identitaria e fervida passione.