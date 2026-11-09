Chivu: "Papà non c'è più ma gli parlo ancora"

"Io speravo di finire con i ringraziamenti e non con una lacrima: io tutt'ora, a quarantasei anni, parlo con mio padre nonostante lui non ci sia più, io ci parlo ancora", si chiude con commozione l'intervento di Cristian Chivu sul palco del Teatro Regio di Parma per ritirare il premio Sport Civiltà. Il tecnico nerazzuro ha chiuso parlando del rapporto con su padre, ma prima aveva toccato molti altri temi più "di campo". Dalle cause che a sua avviso hanno dato il via alla crisi del calcio italiano e della nazionale fino al modo di rapportarsi con i ragazzi di oggi. "Sono tanti i motivi per cui l'Italia non ha partecipato agli ultimi tre Mondiali e non va e non abbiamo ancora trovato la soluzione. Si parla troppo tattica nel settore giovanile? Si, però gli allenatori sono pagati poco, i risultati, li mantengono in quella posizione e quindi c'è anche tanta pressione sui tecnici del settore giovanile. Vogliamo subito i risultati e gli allenatori del settore giovanile dipendono dai risultati che ottengono con quei ragazzini, i risultati li ottieni quando inizi a fare un po' il lavoro tattico che ti permette di avere un po' più di organizzazione rispetto a un caos organizzato che dovrebbe funzionare nel calcio. Ci sono allenatori che si dimenticano di fare anche gli educatori. Le nuove generazioni sono diverse rispetto a come eravamo noi, bisogna trovare le chiavi giuste per motivarli. Magari con due urla e due insulti qualche anno fa funzionava, almeno con la nostra generazione, oggi non più. Bisogna spingerli un po' di più ad avere la passione, serve più pazienza con i ragazzi a spiegare meglio, a spiegare qualcosa che fa crescere quella fiamma dentro il cuore di un ragazzo, perché in fin dei conti non basta solo il sogno e l'ambizione, bisogna avere passione, bisogna credere in tutto quello che fai. A volte ci dimentichiamo anche di trasmettere i valori, quelli che sono funzionali a un progetto giovane, non basta solo la tattica".